Бернарду про ЛЧ: «Вылетать, зная, что мы были лучше «Реала» 180 или, возможно, 175 минут? Это было сложно»

Бернарду Силва ответил на вопросы о неудачах «Манчестер Сити» в .

– Этот сезон даст еще один шанс побороться за победу в Лиге чемпионов. Как клуб подходит к этому вызову?

– Разочарование, принесенное этим турниром за последние годы, было довольно-таки сильным. Это большая цель для клуба и игроков, потому что мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, но побеждали во всех остальных турнирах. Мы попытаемся еще раз, зная, что это особый и сложный турнир, где нужно постоянно сохранять максимальную концентрацию. Потеряв ее на несколько минут, ты вылетаешь.

Это случилось против несколько лет назад. Это же произошло и в прошлом сезоне, когда мы играли с «Реалом». Нам нужно стать лучше в этом аспекте.

– Вы упомянули неудачу в матче с «Реалом», когда «Ман Сити» дважды пропустил на последних минутах и вылетел в полуфинале. Вы уже оставили это поражение в прошлом?

– Такое невозможно полностью забыть. Помню, как мы играли с «Тоттенхэмом» [в 2019 году] – это было безумие. В том сезоне мы победили в и взяли четыре трофея в сумме – еще мы выиграли Кубок лиги, Кубок и Суперкубок Англии. Но из-за той игры с «Тоттенхэмом» в конце сезона было ощущение, что что-то не так.

В прошлом сезоне случилось то же самое. Вылетать, зная, что мы были лучше в обеих играх, зная, что мы были лучше на протяжении 180 или, возможно, 175 минут? Это было сложно.

Или, например, можно вспомнить матч против «Астон Виллы» в последнем туре Премьер-лиги. Это полная противоположность. Матч и титул уходили от нас, но за пять минут мы перевернули ситуацию и победили в Премьер-лиге.

Такие моменты в футболе хочется проживать, это яркие эмоции. Иногда ты на вершине, иногда – нет. Но эти воспоминания останутся с тобой, – сказал полузащитник «Манчестер Сити».