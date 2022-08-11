Диего Коста перейдет в «Райо Вальекано», где воссоединится с Фалькао – они играли вместе в «Атлетико» и «Челси»

Нападающий Диего Коста возвращается в испанский чемпионат.
33-летний форвард переходит в «Райо Вальекано», за который он уже играл в сезоне-2011/12.
Стороны заключат контракт по схеме «1+1». Зарплата футболиста составит 1,5 млн евро за сезон.
Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. С декабря форвард не выходил на поле в официальных матчах.
За «Райо» Коста будет играть вместе с Радамелем Фалькао, с которым он ранее уже пересекался в «Атлетико» и «Челси».