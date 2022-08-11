Диего Коста перейдет в «Райо Вальекано», где воссоединится с Фалькао – они играли вместе в «Атлетико» и «Челси»

Нападающий Диего Коста возвращается в испанский чемпионат.

33-летний форвард переходит в , за который он уже играл в сезоне-2011/12.

Стороны заключат контракт по схеме «1+1». Зарплата футболиста составит 1,5 млн евро за сезон.

Последним клубом Косты был , который он покинул в начале этого года. С декабря форвард не выходил на поле в официальных матчах.

За «Райо» Коста будет играть вместе с , с которым он ранее уже пересекался в «Атлетико» и .