Диего Коста перейдет в «Райо Вальекано», где воссоединится с Фалькао – они играли вместе в «Атлетико» и «Челси»

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Нападающий Диего Коста возвращается в испанский чемпионат.

33-летний форвард переходит в «Райо Вальекано», за который он уже играл в сезоне-2011/12.

Стороны заключат контракт по схеме «1+1». Зарплата футболиста составит 1,5 млн евро за сезон.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года. С декабря форвард не выходил на поле в официальных матчах.

За «Райо» Коста будет играть вместе с Радамелем Фалькао, с которым он ранее уже пересекался в «Атлетико» и «Челси».

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