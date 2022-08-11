Роша перешел в «Форталезу» после расторжения контракта со «Спартаком»

Бывший хавбек нашел новую команду.

Бразильская заключила с 27-летним игроком контракт до конца 2023 года с возможностью продления еще на год. Клуб получил 20% прав на футболиста.

Сегодня московская команда объявила о расторжении контракта с полузащитником.

Роша стал игроком «Спартака» летом 2017 года, его купили у за 12 млн евро. Всего бразилец провел за красно-белых 19 матчей, в которых забил один гол.

С 2019 года Роша выступал за , и на правах аренды.

Статистика левого вингера доступна по ссылке.