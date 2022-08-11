Окружение де Йонга не понимает, почему «Барса» просит Френки снизить зарплату, делая трансферы на 150 млн евро

Окружение Френки де Йонга возмущено поведением «Барселоны».

Люди, близкие к полузащитнику «Барселоны», даже не собираются обсуждать возможное понижение зарплаты игрока. Окружение Френки выступает против этого шага, так как в прошлом сезоне хавбек уже пошел на существенные финансовые уступки, чтобы помочь клубу справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Сейчас же окружение Френки не понимает, как «Барса» может просить игрока снизить зарплату и при этом покупать новичков на 150 млн евро, пишет Diario Sport.

интенсивно ведет переговоры с «Челси» о переходе полузащитника и надеется, что в случае отказа от снижения зарплаты он согласится уйти либо в лондонский клуб, либо в «Манчестер Юнайтед». В «Барселоне» считают, что после сделанных этим летом покупок уход де Йонга не станет существенной потерей для команды, а его продажа поможет поправить экономическое положение клуба.

«Челси» и обещают окружению де Йонга, что удовлетворят его финансовые запросы. При переходе в один из этих клубов Френки не придется снижать зарплату.

Сообщалось, что с этого сезона хавбек будет получать в «Барсе» около 22 млн евро в год. Каталонский клуб требует, чтобы Френки снизил зарплату на 50% или ушел.

Статистику 25-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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