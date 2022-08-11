Международные федерации лыж и биатлона отложили введение полного запрета на фтор до сезона-2023/24

Международный союз биатлонистов ( ) и Международная федерация лыжных видов ( ) отложили введение полного запрета на использование фторсодержащих парафинов до сезона-2023/2024.

Федерации намерены дать разработчикам дополнительное время на доработку устройства по выявлению продуктов с фтором.

«Всестороннее тестирование устройства обнаружения фтора совместно с экспертами из FIS привело к выводу, что для получения точных результатов требуется больше времени для проверки новых восков, не содержащих фтора.

Тестирование новых продуктов продолжается», – говорится в заявлении IBU.

Запрет на использование мазей с фторуглеродами C8, введенный в прошлом сезоне, останется в силе.

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