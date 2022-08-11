«Предатели России не нужны, пусть валят. Западная пропаганда промывает мозги – полный ######». Пейчинович об отъезде легионеров из Мир РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Неманя Пейчинович Политика брань Футбол

Неманя Пейчинович осудил легионеров, которые уезжают из Мир РПЛ.

«Россию никто не будет трогать. Не знаю, зачем легионеры уезжают из РПЛ. Ведут себя как девочки. Это не по-мужски. Зачем приезжать в Россию, зарабатывать себе на хлеб и говорить, что там плохо?

Это полный ######. Западная пропаганда промывает людям мозги. Иностранные футболисты не понимают, что на самом деле происходит. Они запуганы.

Сейчас для иностранцев пришло время определиться: либо они за Запад, либо за Восток. Если иностранные футболисты уедут на Запад, то совершат большую ошибку. Они в Европе не заработают столько, сколько можно заработать в России.

Россия – самодостаточная страна, которой ни от кого ничего не нужно. В отличие от Европы, в этой стране благоприятная ситуация для жизни. А предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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