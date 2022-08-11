Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб до конца лета. Зарплата форварда составит не менее 1,5 млн евро (Eurostavka)

Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона. Летом Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина», но покинул его.

По информации Eurostavka, иностранные клубы, с которыми вел переговоры нападающий, не готовы платить ему требуемую зарплату. Сообщается, что если нападающий не найдет новый клуб до закрытия трансферного окна, то подпишет контракт с . При этом зарплата Дзюбы составит не менее 1,5 миллиона евро за сезон.

В 28 матчах прошлого сезона 33-летний футболист забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь.