Дзюба перейдет в «Рубин», если не найдет клуб до конца лета. Зарплата форварда составит не менее 1,5 млн евро (Eurostavka)

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Нападающий Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

Форвард находится в статусе свободного агента после ухода из «Зенита» по окончании прошлого сезона. Летом Дзюба поддерживал форму в расположении «Рубина», но покинул его. 

По информации Eurostavka, иностранные клубы, с которыми вел переговоры нападающий, не готовы платить ему требуемую зарплату. Сообщается, что если нападающий не найдет новый клуб до закрытия трансферного окна, то подпишет контракт с «Рубином». При этом зарплата Дзюбы составит не менее 1,5 миллиона евро за сезон. 

В 28 матчах прошлого сезона РПЛ 33-летний футболист забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Его статистика – здесь

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