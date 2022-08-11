РУСАДА и МВД России подписали соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Министерство внутренних дел России заключили соглашение о взаимодействии в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и методов.

«РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь», – заявили в пресс-службе агентства.

В РУСАДА отметили, что, подписав соглашение, стороны подтвердили намерения об информационном обмене и совместных мероприятиях, призванных защищать право спортсменов на честные соревнования.

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