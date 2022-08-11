Глава Литовской федерации фигурного катания Ванагене: «Как маме Повиласа Ванагаса мне больно и тревожно из-за решения, принятого моими детьми»

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Глава Литовской федерации фигурного катания Лилия Ванагене высказалась об участии литовских фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи. 

Ванагене – мать Повиласа Ванагаса. 

«Мне как президенту Литовской федерации фигурного катания и особенно как маме Повиласа Ванагаса очень больно, разрывается сердце и тревожно из-за решения, принятого моими детьми.

Искренне прошу прощения у тех людей, которым это причинило боль и разочаровало.

Но я не могу указывать или приказывать своим взрослым детям, хотя пыталась аргументировать, путем дискуссий и долгих споров изложить свою четкую и недвусмысленную позицию по этому вопросу», – сказала Ванагене. 

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