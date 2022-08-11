«Фонбет» до 2,4 млрд рублей увеличил предложение по партнерству с Кубком России

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«Фонбет» намерен стать партнером Кубка России в этом сезоне.

Букмекерская компания отправила клубам РПЛ новое предложение по титульному и беттинговому партнерству в Кубке на сумму 2,4 млрд рублей с НДС.

Сегодня на совещании в РПЛ прошло голосование за основного медиапартнера и титульного спонсора Кубка России.

10 клубов выбрали вариант «Яндекс + BetBoom», остальные 6 клубов проголосовали за «Матч ТВ» и «Фонбет».

По данным «РБК», доходы от контракта с «Яндексом» и BetBoom оцениваются в 2,4 млрд рублей, от контракта с «Газпром-Медиа» и «Фонбет» – в 2,16 млрд рублей.

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