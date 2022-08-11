«Краснодар» может подписать Дзюбу в случае ухода Кордобы (Transfermarkt)

Бывший нападающий может перейти в .

Transfermarkt утверждает, что южане рассмотрят возможность приглашения форварда в случае ухода нападающего , который, как сообщалось, хочет перейти в «Кельн». Помешать возвращению форварда в Бундеслигу может высокая зарплата, которую он получает в «Краснодаре».

По завершении минувшего сезона Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением срока контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента.

На протяжении некоторого времени он тренировался с «Рубином», но вчера генеральный директор казанцев Рустем Сайманов сообщил, что Артем покинул расположение команды, и заявил, что форвард продолжит карьеру в иностранном клубе.

Статистику форварда, которому 22 августа исполнится 34 года, можно найти здесь.

Дзюба по-прежнему без команды: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений