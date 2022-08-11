Перес – фанатам «Реала» на просьбу подписать Роналду: «Опять? В 38 лет?»

Флорентино Перес не собирается приглашать Криштиану Роналду в «Реал».
В сети появилось видео, в котором болельщики «Мадрида», встретив президента клуба в отеле, просят его вернуть португальца.
Сначала Перес не понял, о ком именно говорят фанаты. «Кого?» – переспросил президент «Реала».
После уточнения он добавил: «Криштиану? Опять? В 38 лет?» – заявил Перес, улыбаясь.
Роналду, которому исполнится 38 в феврале следующего года, сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».
Он хочет уйти из клуба в это межсезонье, так как английский клуб не пробился в Лигу чемпионов.