Перес – фанатам «Реала» на просьбу подписать Роналду: «Опять? В 38 лет?»

не собирается приглашать в «Реал».

В сети появилось видео, в котором болельщики , встретив президента клуба в отеле, просят его вернуть португальца.

Сначала Перес не понял, о ком именно говорят фанаты. «Кого?» – переспросил президент «Реала».

После уточнения он добавил: «Криштиану? Опять? В 38 лет?» – заявил Перес, улыбаясь.

Роналду, которому исполнится 38 в феврале следующего года, сейчас играет за «Манчестер Юнайтед».

Он хочет уйти из клуба в это межсезонье, так как английский клуб не пробился в Лигу чемпионов.