Зарплата де Йонга в «Барсе» с этого сезона – около 22 млн евро в год. Клуб требует, чтобы Френки снизил ее на 50% или ушел

хочет, чтобы Френки де Йонг снизил зарплату в два раза.

Как пишет Diario Sport, по условиям контракта, подписанного осенью 2020 года, зарплата полузащитника в «Барсе» со следующего сезона превысит 22 млн евро в год. Этот договор каталонский клуб, напомним, считает незаконным.

Клуб дал футболисту понять, что он должен либо уйти, либо снизить зарплату почти на 50%, вернувшись к тем условиям, на которых был заключен его первый контракт с «Барселоной» в 2019 году.

Вариант, при котором Френки останется в «Барсе» на нынешних условиях, не рассматривается.

Напряжение между «Барселоной» и игроком достигло максимума после того, как клуб сообщил окружению футболиста, что считает его действующий контракт незаконным. После этого близким к Френки людям стало понятно, что «Барса» будет всеми способами пытаться избавиться от игрока.

При этом и по-прежнему говорят, что рассчитывают на Френки, и считают, что он должен помочь клубу в непростой период.

Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс добавляет, что «Барса» хочет добиться от де Йонга согласия на понижение зарплаты в два раза уже сегодня.

Пока каталонский клуб не подает в суд на игрока в связи с контрактом, заключенным в 2020 году. Однако источники утверждают, что это не пустые угрозы, и «Барса» может пойти на этот шаг в качестве крайней меры.

Статистику 25-летнего центрального полузащитника можно изучить здесь.

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