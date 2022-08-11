Глава МОК Томас Бах: «По-прежнему рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования»

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что рекомендации не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям остаются в силе.

«Сейчас не время отменять эту рекомендацию и менять позицию. Мы по-прежнему рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов: никаких гимнов, никаких флагов, никаких национальных цветов», – сказал Бах в интервью Bild.

Он также отметил, что вопрос о допуске российских спортсменов представляет для МОК дилемму.

«Наша задача в такой ситуации на самом деле состояла бы в том, чтобы объединить спортсменов. И показать, что можно соревноваться мирно», – добавил глава МОК.

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