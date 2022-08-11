Зарплата Миранчука в «Торино» – 1,5 млн евро. В контракте есть бонусы за результативные действия

Стало известно, сколько будет зарабатывать в «Торино».

Как пишет , полузащитник, который уходит из «Аталанты» на правах аренды, будет получать 1,5 млн евро по контракту с «Торино». Также в соглашении предусмотрены бонусы за результативные действия.

Россиянин успешно прошел медосмотр для туринского клуба. У будет право выкупа игрока за 12 млн евро – это подтвердил агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии.

«Торино» официально объявит о переходе россиянина в ближайшее время.

Статистику 26-летнего хавбека можно изучить по ссылке.