Зарплата Миранчука в «Торино» – 1,5 млн евро. В контракте есть бонусы за результативные действия

Стало известно, сколько Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Торино».
Как пишет «Матч ТВ», полузащитник, который уходит из «Аталанты» на правах аренды, будет получать 1,5 млн евро по контракту с «Торино». Также в соглашении предусмотрены бонусы за результативные действия.
Россиянин успешно прошел медосмотр для туринского клуба. У «Торино» будет право выкупа игрока за 12 млн евро – это подтвердил агент Валерио Джуффрида, представляющий интересы Миранчука в Италии.
«Торино» официально объявит о переходе россиянина в ближайшее время.
Статистику 26-летнего хавбека можно изучить по ссылке.