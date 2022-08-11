КДК отменил отстранение Широкова от футбола. Дело будет пересмотрено

Дело по отстранению Романа Широкова от футбольной деятельности будет пересмотрено.
КДК РФС отменил решение об отстранении на полгода экс-полузащитника сборной России за угрозы судьям после матча.
Причиной послужил конфликт Широкова с рефери игры между «Строгино» и «Родиной», в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения.
«Широков подал жалобу на отмену решения. Он сегодня принимал участие в заседании. Мы рассмотрели ряд вопросов и установили, что со стороны Широкова было дисциплинарное нарушение.
Также установили то, что данное дело должно было быть рассмотрено КДК Московской федерации футбола, а дело рассматривал комитет по этике. Широков является официальным лицом клуба, он заявлен как начальник команды «Строгино» 2008 года. Он попадает под действие дисциплинарного регламента.
Решение следующее: удовлетворить частично жалобу Широкова, в связи с допущенными процессуальными нарушениями отменить решение в отношении Широкова и отправить дело в КДК Московской федерации футбола», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Следует отметить, что у экс-полузащитника «Спартака», ЦСКА и сборной России уже возникали конфликты с рефери. Так, в августе 2020 года он избил арбитра любительского матча Никиту Данченкова и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.
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