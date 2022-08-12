У «Барселоны» проблемы с активацией 4-го рычага. Клуб может не успеть заявить новичков к 1-му туру Ла Лиги

У «Барселоны» возникли проблемы с активацией четвертого экономического рычага.

Каталонский клуб планировал продать за 100 млн евро фонду GDA Luma еще 24,5% акций Barça Studios, фирмы, занимающейся созданием творческих продуктов для клуба.

Однако, по данным COPE, в последний момент возникли трудности, из-за чего клуб может не успеть зарегистрировать новичков к субботе – 13 августа «Барса» примет в рамках 1-го тура . Оформление сделки откладывается.

Если эта продажа не случится в нужное время, сине-гранатовые не смогут заявить большинство новичков к первой игре сезона. За 48 часов до матча нервозность в клубе возросла.

Напомним, «Барселона» подписала Роберта Левандовского, , , Рафинью Диаса и , новые контракты, уже став свободными агентами, заключили и , то есть они тоже формально считаются новичками.

«Барселона» дергает за экономические рычаги: что это такое и сколько принесло денег?