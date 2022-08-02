Хачатурянц может сменить Федуна в «Спартаке», Алонсо перейдет в «Астон Мартин», Роналду все еще жаждет уйти из «МЮ», «Барса» заработала 100 млн евро, игроки АПЛ не хотят вставать на колено и другие новости

1. Леонид Федун покинет пост президента «Спартака», сообщил телеграм-канал Baza. Его, вероятно, сменит Ашот Хачатурянц. Инсайдер Иван Карпов написал, что вопрос о приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решен, при этом экс-глава РПЛ не хочет ухода Гильермо Абаскаля, возглавившего московский клуб в начале июня.

2. Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин» с 2023 года.

3. «Локомотив» объявил, что полузащитник Алексис Бека-Бека перешел в «Ниццу» за 12+2 млн евро и 5% от суммы перепродажи.

4. «Лукойл» может выкупить «Открытие Банк Арену» у Леонида Федуна за 90-100 млн долларов. Федун просит за стадион 9-10 млрд рублей, «Лукойл» не хочет тратить более 6 млрд.

5. «Барселона» активировала 3-й экономический рычаг, за 100 млн евро продав 25% фирмы Barça Studios.

6. Криштиану Роналду хочет уйти из «МЮ» до 1-го тура АПЛ. Впрочем, «Барса», «Атлетико», «Челси», «Бавария» и «Наполи», которым агент Жорже Мендеш предлагал игрока, не заинтересованы в услугах португальца.

7. «Факел» объявил, что не будет жаловаться на судей в ЭСК в этом розыгрыше Мир РПЛ.

8. Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг получил почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и обсудил с министром спорта РФ Олегом Матыциным создание сборной России до 25 лет.

9. Трансферные новости. ЦСКА купил 70% прав на 20-летнего защитника «Насьоналя» Сосу Романьюка, пишут в Уругвае. «МЮ» отказался от Антони из-за высоких запросов «Аякса», за него хотели 100 млн евро. «Челси» готов заплатить 50 млн фунтов за Кукурелью, защитник согласен на переход. «Ман Сити» и «Брайтон» прекратили переговоры. Боссы «Барсы» и Хави мечтают вернуть Месси в 2023 году, тренер постоянно общается с Лео.

10. Игроки АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем. Они опасаются, что акция потеряла значение.

11. Лионель Месси хочет выиграть ЧМ-2022 с Аргентиной и Лигу чемпионов с «ПСЖ» в новом сезоне. Пишут, что ему комфортно в клубе. Кстати, Лео признали лучшим игроком Суперкубка Франции, он забил первый гол в матче с «Нантом». Они с Неймаром получили лучшие оценки в «ПСЖ» за игру – по 8 баллов из 10 от L’Équipe.

12. МВД рассмотрело обращение депутата Романа Терюшкова о видео Евгения Савина с украинскими игроками. Терюшков написал, что «Красава» наговорил на 2 статьи УК РФ». Материалы проверки направлены в главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

13. Гандболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Киселев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Киселева обнаружен кокаин.

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