Месси и Неймар получили лучшие оценки в «ПСЖ» за Суперкубок Франции – по 8 баллов из 10 от L’Équipe

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Лионель Месси и Неймар получили лучшие оценки в «ПСЖ» по итогам матча за Суперкубок Франции.

Французская газета L’Équipe оценила игру Месси, забившего победный гол, и Неймара, оформившего дубль, в матче с «Нантом» (4:0) в 8 баллов из 10.

Защитник Серхио Рамос, также отметившийся голом, и новичок парижан Витинья получили по 7 баллов.

Все остальные игроки «ПСЖ» – Джанлуиджи Доннарумма, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Маркиньос, Ашраф Хакими, Марко Верратти и Пабло Сарабия – получили по 6 баллов.

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