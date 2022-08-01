Месси и Неймар получили лучшие оценки в «ПСЖ» за Суперкубок Франции – по 8 баллов из 10 от L’Équipe

Лионель Месси и Неймар получили лучшие оценки в «ПСЖ» по итогам матча за Суперкубок Франции.
Французская газета L’Équipe оценила игру Месси, забившего победный гол, и Неймара, оформившего дубль, в матче с «Нантом» (4:0) в 8 баллов из 10.
Защитник Серхио Рамос, также отметившийся голом, и новичок парижан Витинья получили по 7 баллов.
Все остальные игроки «ПСЖ» – Джанлуиджи Доннарумма, Преснель Кимпембе, Нуну Мендеш, Маркиньос, Ашраф Хакими, Марко Верратти и Пабло Сарабия – получили по 6 баллов.
«ПСЖ» разобрался с «Нантом» в Суперкубке – 4:0. Первый гол сезона – у Месси