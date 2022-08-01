МВД рассмотрело обращение депутата Терюшкова о видео Савина с украинскими игроками: «Красава» наговорил на 2 статьи УК РФ»

МВД рассмотрело обращение депутата Романа Терюшкова по поводу высказываний блогера Евгения Савина.

Ранее блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

После выхода видео Терюшков заявил, что «словам Савина будет дана правовая оценка от правоохранительных органов».

«По поводу публичных высказываний футбольного блогера и украинского пропагандиста . «Красава» наговорил на 2 статьи УК РФ», – написал депутат в телеграме, приложив фото сообщения из МВД, где говорится, что обращение Терюшкова по поводу Савина было рассмотрено.

В ответе Терюшкову из МВД отмечается, что указанные им материалы (видео Савина) содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 207.3 и 280.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Материалы проверки направлены в главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве.

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