Массимо Каррера: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба»

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Массимо Каррера считает, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в этом сезоне. 

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях.

Верю, что они способны добыть золотые медали. В футболе многое решает ментальность. Если не выходить биться за титул, то для чего вообще играть?» – сказал бывший главный тренер красно-белых. 

После 3 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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