Массимо Каррера: «Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба»

считает, что будет бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Спартак» будет бороться за чемпионство. Это совершенно нормальная задача для такого великого клуба. Когда футболист играет в «Спартаке», он обязан думать только о максимальных целях.

Верю, что они способны добыть золотые медали. В футболе многое решает ментальность. Если не выходить биться за титул, то для чего вообще играть?» – сказал бывший главный тренер красно-белых.

После 3 туров Мир «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.