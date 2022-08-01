«Факел» не будет жаловаться в ЭСК до конца сезона: «Судьи – такие же люди, которые могут ошибаться под давлением»

«Факел» объявил, что не будет жаловаться на судей в этом розыгрыше Мир РПЛ.

Воронежский клуб решил не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.

Это решение объяснил генеральный директор .

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах.

Во-первых, мы понимаем, что судьи – такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса – верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», – сказал Асхабадзе.

«Факел» набрал 2 очка в 3 матчах Мир РПЛ и занимает 14-е место в таблице. В следующем туре команда Олега Василенко сыграет с ЦСКА в гостях.

«Можем стать народной командой, мы – простые люди». Репортаж из Воронежа, безумно влюбленного в «Факел»