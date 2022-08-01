Капитан женской сборной Англии надеется, что победа команды на Евро изменит футбол.

В финале англичанки обыграли Германию (2:1, дополнительное время) и впервые в истории выиграли трофей.

«Мы говорили, что хотели победой создать наследие, и мы сделали это. Наследие уже было создана и до финала – это то, что мы сделали для женщин и девушек, которые могут смотреть на нас и стремиться стать таким как мы.

Думаю, что Англия провела невероятный турнир, и мы изменили футбол в этой стране – и, надеюсь, во всей Европе и во всем мире», – заявила Лия Уильямсон.

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