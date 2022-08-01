«Локо» объявил, что Бека-Бека перешел в «Ниццу» за 12+2 млн евро и 5% от суммы перепродажи

Полузащитник Алексис Бека-Бека перешел из в «Ниццу».

Московский клуб сообщил, что согласовал трансфер 21-летнего хавбека за 12 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро бонуса «Локо» может получить в качестве бонуса при выполнении различных условий.

В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5%.

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. Вместе мы прошли через незабываемые моменты, которые навсегда останутся в моем сердце, в моей памяти. Вы всегда меня поддерживали, и в хорошее время, и после неудач. От души говорю вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для меня.

В каждой игре я старался выкладываться на сто процентов, чтобы вы могли гордиться мной и всей нашей командой. Я всегда хотел, чтобы вы были счастливы. Каждый раз, выходя на поле, я хотел передавать вам заряд радостных эмоций. Знайте, что вы навсегда остаетесь в моем сердце. Я вас люблю!» – сказал Бека-Бека.

Француз выступал за «Локо» с августа 2021 года. В составе команды он провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.

Статистику 21-летнего опорника можно изучить по ссылке.

«Локо» продает Бека-Бека в 2 раза дороже, чем купил. Как сейчас такое возможно?