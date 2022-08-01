«МЮ» отказался от Антони из-за высоких запросов «Аякса». За него хотели 100 млн евро

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«Манчестер Юнайтед» готов отказаться от покупки вингера «Аякса» Антони.

Sky Sports сообщает, что работа над трансфером 22-летнего футболиста «полностью снята с повестки дня» в манчестерском клубе. «МЮ» может вернуться к кандидатуре бразильца, только если «Аякс» существенно понизит финансовые требования.

У «Аякса» нет необходимости продавать Антони этим летом. Срок контракта вингера с клубом рассчитан еще на три года.

Ситуация может измениться, если игрок подаст запрос на трансфер. Сообщалось, что на фоне интереса к Антони со стороны «МЮ» нидерландский клуб поднял цену на него с 80 до 100 млн евро.

«Юнайтед» рассматривал кандидатуры нескольких атакующих игроков. В их числе был и 19-летний нападающий «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко. Однако организовать его переход будет сложно, так как австрийский клуб не хочет продавать форварда сборной Словении и оценивает его в очень крупную сумму.

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