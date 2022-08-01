Боссы «Барсы» и Хави мечтают вернуть Месси в 2023 году. Тренер постоянно общается с Лео

начнет работу над возвращением .

Руководители «Барселоны» – , и Матеу Алемани – вместе с тренером команды Хави мечтают о возвращении Месси в клуб. Следующим летом сине-гранатовые попытаются договориться с форвардом.

Хави будет очень счастлив, если Месси окажется в его команде. Их связывают теплые отношения. Месси и Хави постоянно переписываются и часто общаются, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В ближайшие месяцы «Барселона» будет устанавливать контакты с окружением Месси и совершать необходимые звонки. Однако переговоров в августе или сентябре по этому вопросу не планируется, так как решение о будущем аргентинец намерен принять после ЧМ-2022, посоветовавшись с семьей. До чемпионата мира Месси не хочет ни на что отвлекаться – к этому турниру он хочет подойти на максимуме. Переговоры между «Барсой» и Месси могут начаться в январе-феврале.

На данный момент контракт Месси с «ПСЖ» действует до лета 2023 года, поэтому вернуться в каталонский клуб Лео может на правах свободного агента.

Возможен и вариант, при котором форвард перейдет в клуб МЛС следующим летом. Также готов продлить контракт с Месси еще на сезон.