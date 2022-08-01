Президент «Самбо-70» высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Наше поколение проходило это в 80 и в 84 годах, когда были бойкоты Олимпиад. Мы уже видели такое. Конечно, новому поколению трудно это воспринимать, но объективности ради — сколько раз наш лидер твердил им «Давайте жить дружно»? А они — вот так.

Утешением для нас в этой ситуации может быть только то, что мы лучшие в мире. В фигурном катании — точно. А нас ставят в разряд людей второго сорта. Прямо твердят нам: «Ну, признайте вы уже, что вы люди второго сорта!» А потом, через несколько столетий, будут извиняться перед нами, как перед темнокожими.

Но мы не будем людьми второго сорта. Я не говорю, что мы лучше их. Очень многих замечательных людей на Западе я встречал в своей жизни, поэтому никогда не буду отделять одних от других.

Просто так вышло, что сейчас на Западе правит оголтелая свора нацистов, которая захватила власть в ряде стран. Но скоро все встанет на свои места, я в этом уверен», – сказал Лайшев.

Этери Тутберидзе об отстранении россиян: «Считаю, что в отсутствие нас не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы. Это абсурд»