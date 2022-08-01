Зарема о возможном уходе Федуна: «Дай повод, Червиченко назначат президентом, Лозу посадят в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а Мостового – тренером»

отреагировала на слухи об уходе из «Спартака».

Ранее появилась информация, что Федун покинет пост президента клуба, а сменит его бывший президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц.

«Спартак» выиграл Кубок с Ваноли, с Абаскалем удачно начал сезон, несмотря на короткую предсезонку, болельщиков радует красивый футбол. В команде отличная атмосфера, коммерческий департамент в сложнейших условиях умудряется находить новых спонсоров, в клубе все едины и работают на успех команды.

Хочется сказать тем, кто вокруг: «Не дышите на «Спартак»!» Но журналисты и блогеры-диванные экстремисты только выигрывают от зловонной шумихи и слухов, которые команде вредят.

Дай им повод, они назначат Червиченко президентом, Смородскую – вице-президентом, посадят Ловчева и Лозу в совет директоров, Губерниева сделают пиар-директором, а тренером – Мостового», – заявила супруга Федуна.

Федун уходит? Вместо него Хачатурянц? Главное о возможных переменах в «Спартаке»

Хачатурянц в «Спартаке» – это супер