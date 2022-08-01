«Каждый может ошибиться». Гандболиста ЦСКА Дмитрия Киселева дисквалифицировали за кокаин

Гандболиста ЦСКА и сборной России Дмитрий Киселев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация действует с 8 июня по 7 сентября.

По информации , в допинг-пробе Киселева обнаружен кокаин.

Гандбольный ЦСКА опубликовал заявление в связи с дисквалификацией игрока.

«Наш клуб чтит и уважает принципы честных соревнований и чистого спорта. Конечно, мы были огорчены, что один из наших гандболистов пренебрег этими правилами.

Дмитрий – один из основных гандболистов нашего клуба, и мы знаем его профессиональное отношение к делу. Но, к сожалению, каждый может ошибиться.

Дмитрий подвел команду, своих партнеров, тренерский штаб и административный персонал клуба. Уверен, что это понимает и сам гандболист.

Но мы верим, что уже осенью он подключится к тренировочному процессу и играм, покажет свои профессиональные качества», – приводит пресс-служба клуба слова исполнительного директора Игоря Левшина.