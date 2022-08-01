Синхронистка Чигирева: «Судейство в футболе нужно менять: добавлять баллы за грацию, красивую пробежку, падения. Вошел в траву без брызг – 10 баллов»

Влада Чигирева в шутку предложила изменить футбольные правила.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию вместе семикратной олимпийской чемпионкой Светланой Ромашиной посетила матч лиги – «Уфа».

«Нужно менять судейство в футболе.

Стоит добавлять баллы за грацию, прыжки, красивую пробежку, за падения. Если плашмя – больше баллов, если согнулся – меньше. Если вошел в траву без брызг, то это 10 баллов. Со своей стороны могу это заметить», – пошутила Чигирева.

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