Месси хочет выиграть ЧМ-2022 с Аргентиной и ЛЧ с «ПСЖ» в новом сезоне. Ему комфортно в клубе

хочет успешно выступить в и на ЧМ-2022 в предстоящем сезоне.

Как пишет L’Équipe, сейчас 35-летний форвард чувствует себя более комфортно в .

Вероятно, это связано со сменой тренера – вместо Маурисио Почеттино в команду пришел Кристоф Гальтье. Также это отчасти объясняется уходом Анхеля Ди Марии из французского клуба. Уход аргентинца побудил Месси стать более открытым в общении с одноклубниками.

Месси полностью адаптировался к «ПСЖ» – на сезон-2022/23 у него большие планы. Лионель нацелен на победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ», а также на выигрыш со сборной .

Если результаты «ПСЖ» в этом сезоне будут убедительными, Месси может активировать опцию продления контракта еще на сезон. У него также есть возможность вернуться в «Барселону» или отправиться в «Интер Майами».

Вчера Месси в составе «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции – в этом матче он отметился забитым мячом. Это 41-й трофей в карьере аргентинца.