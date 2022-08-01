Тарасова поддержала идею Тутберидзе о заморозке рейтингов на международных соревнованиях без россиян: «Без наших сильных девочек занимать первые места просто аморально»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала идею Этери Тутберидзе о заморозке рейтингов на международных соревнованиях, в которых российские фигуристы не могут участвовать из-за отстранения.

Тутберидзе предложила не начислять рейтинг и не разыгрывать титулы на турнирах в отсутствие россиян.

«Лично я поддерживаю Этери Тутберидзе в вопросе рейтингов и титулов.

Это очень хорошее предложение с ее стороны», – сказала Тарасова.

«Думаю, что идею Этери Тутберидзе стоит поддержать и другим деятелям фигурного катания.

Без наших самых сильных девочек занимать первые места — это просто аморально. Надо знать, что твой соперник сильнее, но такого, увы, не хотят видеть.

Когда все катаются среди сильных, то стать сильнейшим среди них престижнее и достойнее. Борьбу и соперничество хотят убрать. Тогда зачем просто так кататься?» – цитирует Тарасову Sport 24.

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