Ротенберг получил почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и обсудил с Матыциным создание сборной России до 25 лет

Министр спорта РФ Олег Матыцин и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг провели встречу.

На рабочем мероприятии, прошедшем в Москве, обсуждались вопросы, касающиеся развития хоккея в стране. Речь шла о новых проектах федерации: создании сборной до 25 лет и работе по развитию игры в формате «3 на 3».

По окончании встречи Матыцин вручил главному тренеру почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», которым Ротенберг был награжден указом от 11 июля.

«Роман Борисович выразил благодарность министру спорта за поддержку хоккея. Матыцин отметил успехи, которых добилась за время работы Ротенберга, в частности создание национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», золото Олимпийских игр в Пхенчхане, многочисленные медали взрослой, молодежной, юниорской и женских команд», – сказано в сообщении на сайте Федерации хоккея России.

Изображение: fhr.ru