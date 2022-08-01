Игроки АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем. Они опасаются, что акция потеряла значение

Игроки АПЛ больше не хотят преклонять колено перед каждым матчем чемпионата.

Вопрос об этом жесте, символизирующем борьбу с расизмом, обсуждался на встрече 20 капитанов клубов лиги в этот четверг. Игроки опасаются, что акция потеряла значение.

Поддержку встретила идея преклонять колено только перед некоторыми матчами – например, наиболее популярными на телевидении. Также вопрос может решаться перед каждой конкретной игрой.

Капитаны дополнительно обсудят вопрос на этой неделе.

«Суонси» и «Бристоль» больше не будут преклонять колено в знак борьбы с расизмом: «Игроки думают, что жест потерял значение»