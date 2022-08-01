«Челси» готов заплатить 50 млн фунтов за Кукурелью, защитник согласен на переход. «Ман Сити» и «Брайтон» прекратили переговоры

Защитник «Брайтона» близок к переходу в .

«Синие» сообщили о готовности заплатить запрашиваемые за испанца 50 млн фунтов, пишет The Guardian. Сам 24-летний игрок согласен на переход в лондонский клуб.

, изначально пытавшийся купить Кукурелью, вряд ли сможет осуществить трансфер, так как «Брайтон» прекратил переговоры с «горожанами», сообщает BBC.

В минувшем сезоне воспитанник «Барселоны» сыграл 38 матчей за «чаек» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно изучить здесь.