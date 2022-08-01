Роналду хочет уйти из «МЮ» до 1-го тура АПЛ. «Барса», «Атлетико», «Челси», «Бавария» и «Наполи» не заинтересованы в Криштиану

Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».
Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне АПЛ – 7 августа с «Брайтоном».
Однако пока попытки агента португальца Жорже Мендеша найти клиенту новую команду не привели к желаемому результату, сообщает As.
Конкретного интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов, на которые выходил Мендеш: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи».
Как отмечает источник, вероятнее всего, Роналду начнет сезон в «Манчестер Юнайтед».
Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка