Роналду хочет уйти из «МЮ» до 1-го тура АПЛ. «Барса», «Атлетико», «Челси», «Бавария» и «Наполи» не заинтересованы в Криштиану

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Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне АПЛ – 7 августа с «Брайтоном».

Однако пока попытки агента португальца Жорже Мендеша найти клиенту новую команду не привели к желаемому результату, сообщает As.

Конкретного интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов, на которые выходил Мендеш: «Барселона», «Атлетико», «Челси», «Бавария», «Наполи».

Как отмечает источник, вероятнее всего, Роналду начнет сезон в «Манчестер Юнайтед».

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