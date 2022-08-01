Роналду хочет уйти из «МЮ» до 1-го тура АПЛ. «Барса», «Атлетико», «Челси», «Бавария» и «Наполи» не заинтересованы в Криштиану

по-прежнему хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

Форвард хочет сменить клуб до первого матча манкунианцев в новом сезоне – 7 августа с «Брайтоном».

Однако пока попытки агента португальца Жорже Мендеша найти клиенту новую команду не привели к желаемому результату, сообщает As.

Конкретного интереса к трансферу 37-летнего игрока не проявил ни один из клубов, на которые выходил Мендеш: , «Атлетико», , «Бавария», «Наполи».

Как отмечает источник, вероятнее всего, Роналду начнет сезон в .

Первый за два месяца матч Роналду: отыграл тайм, удивился словам Тен Хага и уехал со стадиона до финального свистка