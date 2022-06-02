Рюдигер бесплатно перешел в «Реал» из «Челси». Контракт – на 4 года

перешел в «Реал» из «Челси».

Мадридский клуб объявил, что договорился с центральным защитником о переходе. С игроком подписан контракт сроком на четыре года. «Челси» тоже подтвердил трансфер Рюдигера в «Реал».

Немец переходит в бесплатно – срок его контракта с «Челси» истек.

За лондонский клуб защитник выступал с 2017 года. Он провел за клуб 203 матча и забил 12 голов. С он выиграл пять трофеев – Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.