«МЮ» объявил об уходе Маты свободным агентом. Он провел в клубе 8 лет и взял 4 трофея

«Манчестер Юнайтед» объявил, что Хуан Мата покидает клуб.
34-летний футболист уходит на правах свободного агента в связи с истечением срока действующего контракта.
«Спасибо, что посвятил «Юнайтед» восемь лет своей карьеры, Хуан. Все в клубе желают тебе всего наилучшего в будущем», – сказано в заявлении «Манчестер Юнайтед».
Испанец присоединился к «Ман Юнайтед» в январе 2014 года. Он провел за клуб 285 матчей, забил 51 гол и выиграл четыре трофея.
До «МЮ» хавбек выступал за «Челси» и «Валенсию».
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