Судья Нейпир признался, что он гей. Шотландца вдохновил каминг-аут хавбека «Блэкпула» Дэниелса

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Шотландский рефери Крэйг Нейпир сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Судья первой категории стал первым открытым геем в шотландском футболе со времен Джастина Фашану, выступавшего в нападении «Эйрдрионианс» (1993) и «Хартс» (1993-1994).

32-летний арбитр заявил, что его вдохновил поступок хавбека «Блэкпула» Джейка Дэниелса, совершившего каминг-аут в середине мая.

«Это то, с чем я, очевидно, жил долгое время. Это был трудный путь. Очень важно, что такие люди, как я, готовы совершать такие шаги.

Я не думаю, что в целом это должно становиться новостью, но сейчас – должно, потому что нам нужно изменить ситуацию и дать людям почувствовать, что они могут быть самими собой», – сказал Нейпир в видеоролике, опубликованном Шотландской футбольной ассоциацией.

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