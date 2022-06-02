Матыцин об отнятых у России турнирах: «Международным федерациям отправлены письма о компенсациях. Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет добиваться компенсации от международных федераций за отмену крупных соревнований в стране.

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы.

Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций.

Отправлены письма о компенсациях. Как только будет получен формальный ответ «да» или «нет», тогда можно говорить об обращении в судебные инстанции.

Надеемся на разумность наших коллег из-за рубежа, которые примут наши доводы», – сказал Матыцин.

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