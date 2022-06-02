Продюсер Роднянский о пропаганде в спортивных фильмах: «Цель одна – заразить молодое поколение ностальгией по империи»

Продюсер Александр Роднянский высказался о роли спортивного кино в государственной пропаганде.

– Вы согласны, что в последние 10-15 лет спортивные фильмы стали в России одним из двух основных пропагандистских инструментов в кино (после военных фильмов)?

– Естественно. Потому что официозная идеология была построена на имперском ресентименте, то есть на ностальгии о великой империи. И строилась она прежде всего на фундаменте победы в Великой Отечественной войне.

В меньшей степени, но не менее эффективно использовалась спортивная история Советского Союза, победы советских спортсменов. Цель одна – прежде всего заразить молодое поколение этой самой ностальгией по империи. Объединить их вокруг очень простых имперских ценностей. Убедить в неизбежности победы.

Если вы обратите внимание: несмотря на наличие отдельных героев, в главных советских спортивных фильмах действуют команды. В американских фильмах тоже есть команды, но там всегда говорится про индивидуальные достижения. Потому что история американского кино – это история одиночки, который сталкивается с системой или рядом жизненных вызовов.

Спорт в Америке – это решение конкретного человека потратить свою жизнь на спорт, инвестировать в себя. Это колоссальный социальный лифт – от Майка Тайсона до выдающихся черных баскетболистов. Сигнал, что ты можешь своим талантом, трудолюбием и верой заработать деньги и построить хорошую жизнь.

Неслучайно франшиза «Рокки» – это история андердогов, которые, получая шанс, добиваются его. И стараются передать наследие. Наследие – это нечто большее, чем победы, это еще репутация и ролевая модель человека, который смог.

Помните знаменитый эпизод, в котором Рокки взбегает по лестнице к зданию конгресса Филадельфии, где была подписана Декларация независимости? Через какое-то время после выхода фильма там установили памятник Рокки. Потому что это важнейшая человеческая история Америки, вышедшая в момент чрезвычайно большого кризиса.

«Рокки» вышел после Уотергейтского скандала, закончившегося отставкой Никсона. И «Рокки» вернул простым американцам веру в себя. На фоне подлой коррупционной истории люди видели на экране обычного человека, итальянского американца, тренирующегося не в зале, а в мясном магазинчике на мясных тушах. И все у него в итоге получилось.

А у нас в последнее время в силу идеологических потребностей было необходимо включить главных героев в состав команды. Потому что имперская идеология – это по-прежнему идеология приоритета общих ценностей над личностными.

На самом-то деле, конечно, никаких не общих, а государственных. Более того, индивидуальные ценности всегда заведомо проигрывают общим. Потому что образ жизни, где люди объединяются для борьбы с противником, должен побеждать.

Поэтому и создали несколько фильмов, которые, надо сказать, сработали. Сделали их здорово, – сказал Роднянский в интервью .

«Легенда 17» и «Движение вверх» – это идеологические заявления в одежде того времени». Интервью продюсера Александра Роднянского