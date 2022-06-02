«Спартак» попросил назначить иностранных судей на матч с «Зенитом» за Суперкубок и предложил сдвинуть игру на 16 июля, так как закончил сезон позже

«Спартак» выступил с несколькими предложениями перед матчем против «Зенита».
1 июня «Спартак» отправил письмо за подписью гендиректора Евгения Мележикова на имя президентов РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Ашота Хачатурянца.
Клуб предложил перенести матч за Олимп Суперкубка России против «Зенита» на 16 июля, так как «Спартак» закончил сезон позднее сине-бело-голубых. Если на это дадут согласие, то матчи 1-го тура РПЛ придется сдвинуть на 20 июля.
Лучшей ареной для проведения матча клуб считает стадион «Лужники». В качестве альтернативных вариантов предложены Казань и Нижний Новгород.
Кроме того, «Спартак» предлагает пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.
«Зенит» стал чемпионом страны, а «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России.