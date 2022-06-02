«Спартак» попросил назначить иностранных судей на матч с «Зенитом» за Суперкубок и предложил сдвинуть игру на 16 июля, так как закончил сезон позже

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«Спартак» выступил с несколькими предложениями перед матчем против «Зенита».

1 июня «Спартак» отправил письмо за подписью гендиректора Евгения Мележикова на имя президентов РФС Александра Дюкова и главы РПЛ Ашота Хачатурянца.

Клуб предложил перенести матч за Олимп Суперкубка России против «Зенита» на 16 июля, так как «Спартак» закончил сезон позднее сине-бело-голубых. Если на это дадут согласие, то матчи 1-го тура РПЛ придется сдвинуть на 20 июля.

Лучшей ареной для проведения матча клуб считает стадион «Лужники». В качестве альтернативных вариантов предложены Казань и Нижний Новгород.

Кроме того, «Спартак» предлагает пригласить независимую бригаду иностранных арбитров.

«Зенит» стал чемпионом страны, а «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

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