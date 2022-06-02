Карим Бензема: «Я анализировал все, что делал Роналду, но повторить это на его уровне невозможно»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о Криштиану Роналду.
– Что у вас общего с Роналду?
– Сложно ответить на этот вопрос, потому что слишком сложно что-то взять от него (смеется). Я не буду говорить вам, что у меня есть что-то от Роналду...
Ну давайте, возможно, это будет контроль над мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за ним. Когда я смотрел на его действия, то старался главным образом концентрироваться на его движении.
Я смотрел на его дриблинг, удары, пасы, движения, контроль над мячом – я анализировал все, что делал Роналду. Я старался это перенимать, но повторить это на его уровне невозможно, – сказал форвард «Реала».
Бензема и Роналду вместе играли в «Реале» с 2009 по 2018 год.