Карим Бензема: «Я анализировал все, что делал Роналду, но повторить это на его уровне невозможно»

Нападающий «Реала» высказался о .

– Что у вас общего с Роналду?

– Сложно ответить на этот вопрос, потому что слишком сложно что-то взять от него (смеется). Я не буду говорить вам, что у меня есть что-то от Роналду...

Ну давайте, возможно, это будет контроль над мячом. Мне всегда нравилось наблюдать за ним. Когда я смотрел на его действия, то старался главным образом концентрироваться на его движении.

Я смотрел на его дриблинг, удары, пасы, движения, контроль над мячом – я анализировал все, что делал Роналду. Я старался это перенимать, но повторить это на его уровне невозможно, – сказал форвард .

Бензема и Роналду вместе играли в «Реале» с 2009 по 2018 год.