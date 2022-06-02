Сборная США поддержала ЛГБТК+. Номера, капитанская повязка и угловые флажки были в цветах радуги во время матча с Марокко

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Сборная США поддержала ЛГБТК+ во время товарищеского матча с Марокко (3:0). 

В рамках «Месяца гордости» футболисты национальной команды играли в форме с радужными номерами, такой же расцветки были угловые флажки и капитанская повязка Кристиана Пулишича.

Американцы устроили эту акцию в партнерстве с организацией You Can Play, которая занимается обеспечением равенства для всех спортсменов, независимо от их сексуальной ориентации.

Сборная США проведет эту акцию также во время матчей против Уругвая и Колумбии. Во время матча с Гренадой футболисты будут играть в футболках без радужных номеров из-за правил КОНКАКАФ. 

 

Фото: твиттер сборной США

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