Сборная США поддержала ЛГБТК+. Номера, капитанская повязка и угловые флажки были в цветах радуги во время матча с Марокко

Сборная США поддержала ЛГБТК+ во время товарищеского матча с (3:0).

В рамках «Месяца гордости» футболисты национальной команды играли в форме с радужными номерами, такой же расцветки были угловые флажки и капитанская повязка .

Американцы устроили эту акцию в партнерстве с организацией You Can Play, которая занимается обеспечением равенства для всех спортсменов, независимо от их сексуальной ориентации.

Сборная США проведет эту акцию также во время матчей против и . Во время матча с Гренадой футболисты будут играть в футболках без радужных номеров из-за правил КОНКАКАФ.

Фото: твиттер сборной США