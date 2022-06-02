Гауфф – самая молодая финалистка ТБШ после Шараповой на «Уимблдоне»-2004

Кори Гауфф обыграла Мартину Тревисан в полуфинале «Ролан Гаррос» (6:3, 6:1).
18-летняя американка впервые в карьере вышла в финал «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был прошлогодний четвертьфинал в Париже. Тогда она проиграла будущей чемпионке Барборе Крейчиковой.
Гауфф – самая молодая финалистка «Большого шлема» после Марии Шараповой, победившей на «Уимблдоне»-2004. Кроме того, она самая молодая финалистка парижского ТБШ после Ким Клейстерс на «Ролан Гаррос»-2001 (бельгийка проиграла Дженнифер Каприати).
За титул Гауфф поборется с первой ракеткой мира Игой Швентек, которая не проигрывает 34 матча подряд.
По итогам турнира Гауфф обновит личный рейтинговый рекорд: проиграв в финале, она станет 13-й, победив – восьмой.