Гауфф – самая молодая финалистка ТБШ после Шараповой на «Уимблдоне»-2004

обыграла в полуфинале (6:3, 6:1).

18-летняя американка впервые в карьере вышла в финал «Большого шлема». Ранее ее лучшим результатом был прошлогодний четвертьфинал в Париже. Тогда она проиграла будущей чемпионке .

Гауфф – самая молодая финалистка «Большого шлема» после , победившей на -2004. Кроме того, она самая молодая финалистка парижского ТБШ после Ким Клейстерс на «Ролан Гаррос»-2001 (бельгийка проиграла Дженнифер Каприати).

За титул Гауфф поборется с первой ракеткой мира , которая не проигрывает 34 матча подряд.

По итогам турнира Гауфф обновит личный рейтинговый рекорд: проиграв в финале, она станет 13-й, победив – восьмой.

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