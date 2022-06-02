Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле Навки «Аленький цветочек»

Российская фигуристка Камила Валиева исполнит главную роль в ледовом спектакле «Аленький цветочек».

«Шоу будет проходить в «Сочи Парке» три месяца, спектаклей будет много, Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов будут выступать попеременно.

Безусловно, участие Камилы в нашем шоу согласовано с ее тренерами, ее выступления будут встраиваться в график ее подготовки к соревнованиям нового сезона», – сказала руководитель проекта Татьяна Навка.

Шоу будет проходить в Сочи с 1 июля по 30 сентября.

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