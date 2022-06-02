Дмитрий Губерниев: «Мои футбольные эфиры самые востребованные и рейтинговые, их разбирают на цитаты. Специальная служба считала»

назвал футбольные программы со своим участием самыми востребованными.

– Вы как-то сказали: «Мне нравится комментировать все, кроме футбола». А чем футбол не угодил?

– Не хочу. А зачем?

Нет, мне интересен футбол как футбольному обозревателю. Я обожаю работать в студиях, я обожаю вести дневники чемпионатов всевозможных, я обожаю работать с Аршавиным, с Мостовым, с Карпиным, с Газзаевым, с Ловчевым, и у нас замечательные тандемы, мои эфиры разбирают на цитаты.

Кстати говоря, мои футбольные эфиры – самые востребованные и самые рейтинговые. Это не я сказал, это уже, собственно говоря, подсчитывала специальная служба, – заявил ведущий .

Дмитрий Губерниев: «Я единственный в стране футбольный обозреватель. Комментаторов много»