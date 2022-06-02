Пеле обратился к Путину из-за ситуации на Украине: «Остановите это. Конфликт порочен и неоправдан»

Пеле обратился к в связи с ситуацией на .

Легендарный бразильский футболист опубликовал письмо, обращенное к президенту России, перед матчем между сборными Украины и Шотландии в плей-офф за выход на чемпионат мира. Украинцы выиграли эту игру со счетом 3:1.

«Я бы хотел использовать этот матч, чтобы попросить: остановите это (некоторые формулировки, использованные Пеле, были изменены в соответствии с законодательством РФ – Sports.ru). Нет ничего, что способно оправдать насилие.

Украинцы хотя бы на 90 минут попытаются забыть о трагедии, которая по-прежнему происходит в их стране. Отобраться на чемпионат мира – это и так трудная задача. Она становится практически невыполнимой, когда на карту поставлено столько жизней.

Этот конфликт порочен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и страданий... Боевые действия существуют только для того, чтобы разъединять народы.

Я прожил восемь десятилетий, в ходе которых видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать.

Когда мы встречались в прошлом и обменивались широкими улыбками, долго жали друг другу руки, я никогда не думал, что мы окажемся так далеки друг от друга. Возможность остановить этот конфликт – в ваших руках. В тех же руках, что я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», – написал .