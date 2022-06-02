Кавазашвили об обращении Пеле к Путину: «Недостойный поступок. Надо выяснить, кто составил это письмо и дал ему на подпись, и категорически его осудить»

прокомментировал обращение Пеле к из-за Украины.

«Меня удивляет международный империализм. Политика сейчас перешла на спорт и футбол, нас везде отстранили под диктовку западных политиков. И тут со своим обращением появляется многоуважаемый .

Все ведь знают, в каком он сейчас состоянии, какие у него были проблемы со здоровьем в последние годы. Надо выяснить, кто составил это письмо и дал ему на подпись, и категорически его осудить!

Мне не хотелось бы оскорблять «короля футбола», но это недостойный поступок с его стороны. По-моему, единственный и последний такой поступок в его жизни.

Пеле не имеет права бравировать своим статусом и обращаться с такими заявлениями. На самом деле, мне даже жаль, что он оказался в этой ситуации. Ему не нужно было даже соглашаться в этом участвовать», – сказал член комитета по этике РФС и экс-вратарь «Спартака».