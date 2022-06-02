Шварц возглавил «Герту». Контракт экс-тренера «Динамо» – до 2024 года

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Сандро Шварц стал новым главным тренером «Герты».

Тренер, покинувший московское «Динамо» по завершении сезона, подписал с немецким клубом контракт сроком до 2024 года.

«У меня были очень хорошие и интенсивные переговоры с Фреди Бобичем [спортивным директором «Герты»]. Они прошли с необходимыми открытостью и ясностью.

Я действительно хочу перезапустить «Герту». Клуб прошел через сложный период. Я с нетерпением жду возможности изменить ситуацию с помощью работы, радости и большой энергии», – сказал Шварц.

В минувшем сезоне «Герта» заняла 16-е место в Бундеслиге, но сохранила место в высшем дивизоне, выиграв у «Гамбурга» в стыковых матчах.

Шварц тренировал «Динамо» с 2020 года. В завершившемся сезоне клуб с ним занял третье место в РПЛ и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России, где потерпел поражение от «Спартака» (1:2).

Фото: твиттер «Герты»

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